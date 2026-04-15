Migrende kilit nokta bağırsak-beyin ilişkisi

Dünyada 1.5 milyar insanı etkileyen migrenin bağırsak–beyin ilişkisi Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından ortaya konuldu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen'in SABAH'a anlattığı araştırma sonuçlarına göre kronik migren hastalarında bağırsak mikrobiyotasında bozulma gözüküyor, bağırsak geçirgenliği artıyor. Bunlar, migrenin sadece beyinde değil, bağırsak–beyin ekseni üzerinden de şekillendiğini gösteriyor. Bulgular migrenin yalnızca beyinde değil, tüm vücudun enerji sistemiyle ilişkili bozukluk olduğunu gösteriyor.