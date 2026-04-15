Giriş Tarihi: 15.04.2026

Migrende kilit nokta bağırsak-beyin ilişkisi

BURCU ŞEN
Migrende kilit nokta bağırsak-beyin ilişkisi
Dünyada 1.5 milyar insanı etkileyen migrenin bağırsak–beyin ilişkisi Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından ortaya konuldu. Merkez Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen'in SABAH'a anlattığı araştırma sonuçlarına göre kronik migren hastalarında bağırsak mikrobiyotasında bozulma gözüküyor, bağırsak geçirgenliği artıyor. Bunlar, migrenin sadece beyinde değil, bağırsak–beyin ekseni üzerinden de şekillendiğini gösteriyor. Bulgular migrenin yalnızca beyinde değil, tüm vücudun enerji sistemiyle ilişkili bozukluk olduğunu gösteriyor.

Migrende kilit nokta bağırsak-beyin ilişkisi
