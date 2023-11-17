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Giriş Tarihi: 17.11.2023 16:27 Son Güncelleme: 17.11.2023 16:27

Mihrabat Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Mihrabat Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Mihrabat Korusu, İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biri olan ve tarihi zenginlikleriyle dolu olan bu mekan hem şehir sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ruhunu dinlendiren bir cennettir. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarasıyla süslenmiş olan koru, huzur ve doğanın iç içe olduğu bir mükemmel noktadır. Mihrabat Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık şeklindeki sorular İstanbul'un doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin notları arasında bulunmaktadır.

Mihrabat Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Mihrabat Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

İsmini, korunun içinde bulunan ve tarihi bir mihraba ev sahipliği yapan camiden alan Mihrabat Korusu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ve zamanla çeşitli restorasyonlarla bugünkü görkemli halini almıştır. Bu koru, yıllar boyunca pek çok önemli olaya tanıklık etmiştir. Mihrabat Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık gibi sorular İstanbul stresinden bir nebze de olsa kaçmak isteyenlerin merak ettiği konulardır.

Mihrabat Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Mihrabat Korusu, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kanlıca semtinde yer almaktadır. Kanlıca, İstanbul Boğazı'nın güzel manzarasına sahip olan bu koru, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ünlüdür.

  • Toplu Taşıma İle:

Mihrabat Korusu'na toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak oldukça kolaydır. İstanbul'un çeşitli bölgelerinden Kadıköy veya Üsküdar'a ulaştıktan sonra, Üsküdar'dan Kanlıca'ya gitmek için düzenli olarak çalışan otobüs hatları bulunmaktadır. Bu hatlardan birine binerek Kanlıca'ya ulaşabilirsiniz.

Kanlıca'ya vardıktan sonra, Mihrabat Korusu yürüme mesafesindedir. Korumun tabelaları ve yönlendirmeleri genellikle kolayca takip edilebilir.

  • Özel Araçla:

Özel araçla Mihrabat Korusu'na gitmek isterseniz, İstanbul'un farklı bölgelerinden Beykoz ilçesine doğru ilerlemeniz gerekecektir. Kanlıca semtine geldiğinizde, koruya erişim sağlamak için tabelaları takip edebilirsiniz.

Mihrabat Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Mihrabat Korusu, ücretsiz olarak ziyarete açıktır ve herhangi bir giriş ücreti talep edilmez. İstanbul'daki birçok park ve koru gibi, halka açık bir alan olarak tasarlanmıştır ve ziyaretçilerin doğanın keyfini ücretsiz olarak çıkarabilmesi amaçlanır. Ancak özel aracınız ile giderseniz park ücreti ödemeniz gerekebilir.

Mihrabat Korusu'nun güncel açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi veya yerel yetkililerin duyurularını takip etmeniz önemlidir. Bu kaynaklar güncel bilgilere ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

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Mihrabat Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Mihrabat Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?
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