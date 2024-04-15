Mihra’nın bayramı

İzmir'de 9 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan Mihra Helin Yenigün'ün valilik onaylı bağış kampanyası tamamlandı. Gen tedavisi için 1 milyon 819 bin 500 dolar toplanırken, kampanyaya destek veren gönüllüler, Mihra Helin için gökyüzüne 200 adet pembe balon bıraktı. Ev kadını Tülay Yenigün (28) ile inşaat işi yapan Veysi Yenigün'ün (30) 18 aylık kızları SMA Tip 1 hastası Mihra Helin'in ilacı alabilmesi için 17 ay önce kampanya başlatıldı. Kampanyanın yüzde 100'e ulaşmasının sevincini yaşayan aile, İnciraltı'nda düzenlenen etkinlikte meşaleler yaktı. 'Mihra İçin Ben de Varım!' yazılı tişörtler giyen gönüllüler şarkılar eşliğinde dans ederek kampanyanın bitişini kutladı.Anne Tülay Yenigün, "Kampanyanın başlangıcında deprem nedeniyle maalesef çok sesimizi duyuramamıştık. Mihra Helin, bir yoğun bakım süreci geçirdi ve ondan sonra insanlar daha duyarlı olmaya başladı. Bir anda kampanyamız hızlandı. Bugün de balonlarımızı uçurmaya geldik" dedi. Tedavi için Dubai ya da Almanya'yı tercih edeceklerini belirten anne Yenigün, "Dubai kesin ama Almanya için uğraşıyoruz. Bu hafta içinde kesinleşecek. Bütün gönüllülerimizle kan bağımız yok; ama can bağımız var. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. Baba Veysi Yenigün de "Bu bizim ikinci bayramımız" diyerek sevinç gözyaşı döktü. DHA