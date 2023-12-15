Mıknatıs Altını Çeker Mi? 12 ve 14 Ayar Altını Mıknatıs Çeker Mi?

Mıknatısın ne şekilde cisimleri çektiği, fen bilgisi derslerine de konu olmuştur. Temel anlamda mıknatısların aynı kutuplarının birbirini ittiği bilinmelidir. Tam tersi de yani mıknatısın zıt kutupları ise elektron hareketinden kaynaklı olarak birbirini çeker. Mıknatısın nasıl ve ne şekilde cisimlere etki ettiği, bilinmesi gereken bir genel kültür konusudur. Mıknatıs altını çeker mi veya 12 ve 14 ayar altını mıknatıs çeker mi gibi soruların cevabı bilinmelidir.

Mıknatıs Altını Çeker Mi?

Mıknatıs, etrafında manyetik alan oluşturan bir maddedir. Genel anlamda mıknatıs, demir başta olmak üzere kobalt ve nikel gibi cisimleri kendine çeker. Mıknatısın tüm yüzeylerinde söz konusu cisimleri çekme etkisi vardır.

Mıknatısların altın üzerindeki etkisi de her zaman merak konusu olmuştur. Çoğu kullanıcı mıknatısın altını çekeceğini düşünür. Fakat bu konudaki doğru bilgi mıknatısın altını çekmediğidir. Mıknatıs altının yanı sıra gümüş, radyum, platin, paladyum gibi değerli metalleri de çekmez.

12 ve 14 Ayar Altını Mıknatıs Çeker Mi?

Altının hangi ayarda olduğu, değerini gösteren rakamsal bir ifadedir. Mıknatısın altın üzerindeki etkisinde altının ayarının herhangi bir önemi yoktur. Yani altının 12 ya da 14 ayarda olmasının mıknatıs üzerinde bir etkisi söz konusu değildir. Mıknatıs, altının hiçbir formunu çekme etkisine sahip değildir. Bu durumu deneyerek de test etmeniz mümkündür.