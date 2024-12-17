Sokakta sigara yasaklandı

Avrupa'da sigaraya yönelik yasaklar artıyor. BBC'de yer alan habere göre, İtalya'nın Milano kentinde yılbaşından itibaren açık havada sigara içmek yasaklanacak. Belediyenin kararıyla, daha önce de kısıtlı ölçüde uygulanan açık havada sigara yasağı 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık her yerde geçerli hâle gelecek.Sadece başka insanlarla araya en az 10 metre mesafe koyulabilen "izole" alanlarda sigara içmeye izin verilecek. Yasağı delenlere 40-240 euro arası para cezası kesilecek. Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerden Milano'da belediyenin Hava Kalitesi Yönetmeliği'yle açık havada sigara içilmesine 2021'den itibaren çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.