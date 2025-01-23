Milas Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Milas Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Mahallede?

Türkiye'nin pek çok noktasından Milas Otogarı'na direkt otobüs seferleri düzenlenmektedir. Yaz aylarında sefer sayılarında yaşanan artış, kış aylarında da devam etmektedir. Havalimanından Milas'a ulaşım, Havaş ve Muttaş gibi servis araçları ile sağlanabilmektedir. Bu sayede, çevre illerden de Milas Otogarı'na ulaşım çok kolaydır. Milas Otogar nerede, yol tarifi ile Milas Otogarı'na nasıl gidilir ve hangi mahallede araştırmadan yola çıkılmamalıdır.
Muğla'ya bağlı Milas ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi'nde yer alan Milas Otogarı'na gitmek oldukça basittir. Otogara gitmek için şehir merkezinden veya civar ilçelerden hareket eden minibüs seferleri kullanılabilir veya otobüs firmalarının servis imkanlarından yararlanılabilir. Milas Otogarı, 37.326309 enlem ve 27.776270 boylamda bulunmaktadır. Ayrıca, otogarın çevresinde Zakkum Sokak, Mehmet Çavuş Caddesi ve Aydınlıkevler Caddesi gibi önemli yollar bulunmaktadır. Milas Otogarı'na ulaşım sağlamak için Google Maps gibi harita uygulamaları kullanılarak en uygun rota belirlenebilir.
Milas Otogarı'na kısa sürede ulaşmak için aşağıdaki ulaşım seçeneklerinden herhangi biri tercih edilebilir. Bunlar:
Şahsi araçla seyahat edenler, Muğla il merkezinden Aydın - Muğla yolunu Yatağan kavşağına kadar takip ederek, buradan sola dönmek suretiyle Milas yoluna girebilir.
Türkiye'nin birçok noktasından Milas'a direkt otobüs seferleri düzenlenmektedir. Özellikle büyük şehirlerden (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi) direkt otobüs seferleri bulunmaktadır.
Muğla Otogarı'ndan her yarım saatte bir hareket eden Milas minibüsleriyle de bölgeye ulaşım sağlanabilir. Bu minibüsler ile yapılan seyahatlerde ücret 20 - 25 TL aralığındadır.
Milas - Bodrum Havalimanı, Milas ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Havalimanına iniş yaptıktan sonra Havaş ve Muttaş gibi servis araçlarını kullanılarak ilçe merkezine varılabilir. Servis araçları ile yapılan seyahatlerde bilet ücretleri 20 - 25 TL aralığındadır.
Milas Otogarı'na taksi ile ulaşım sağlamak oldukça kolaydır. Taksi durakları, otogarın girişine oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır