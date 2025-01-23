Milas Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Milas Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Mahallede?

Türkiye'nin pek çok noktasından Milas Otogarı'na direkt otobüs seferleri düzenlenmektedir. Yaz aylarında sefer sayılarında yaşanan artış, kış aylarında da devam etmektedir. Havalimanından Milas'a ulaşım, Havaş ve Muttaş gibi servis araçları ile sağlanabilmektedir. Bu sayede, çevre illerden de Milas Otogarı'na ulaşım çok kolaydır. Milas Otogar nerede, yol tarifi ile Milas Otogarı'na nasıl gidilir ve hangi mahallede araştırmadan yola çıkılmamalıdır.

Milas Otogar Nerede?

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi'nde yer alan Milas Otogarı'na gitmek oldukça basittir. Otogara gitmek için şehir merkezinden veya civar ilçelerden hareket eden minibüs seferleri kullanılabilir veya otobüs firmalarının servis imkanlarından yararlanılabilir. Milas Otogarı, 37.326309 enlem ve 27.776270 boylamda bulunmaktadır. Ayrıca, otogarın çevresinde Zakkum Sokak, Mehmet Çavuş Caddesi ve Aydınlıkevler Caddesi gibi önemli yollar bulunmaktadır. Milas Otogarı'na ulaşım sağlamak için Google Maps gibi harita uygulamaları kullanılarak en uygun rota belirlenebilir.

Milas Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Milas Otogarı'na kısa sürede ulaşmak için aşağıdaki ulaşım seçeneklerinden herhangi biri tercih edilebilir. Bunlar: