Milaslı şehit başçavuş Kuran son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Silahlı Kuvveleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşmüştü. Olayda uçakta bulunan 20 askeri personel şehit oldu. Uçakta bulunan Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Köyü'nden Astsubay Başçavuş Emrah Kuran da şehit olmuştu.

Gürcistan'da 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşları Türkiye'ye getirildi. Tiflis'e sevk edilen şehit cenazeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderildi.

Şehitler için Mürted Hava Üssü'nde askeri tören düzenlendi. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi katıldı. Kuran'un cenazesi Türk bayrağı sarılı tabutla, Ankara'daki törenin ardından memleketi Muğla'nın Milas ilçesine getirildi. Emrah Kuran'ın naaşı, askeri uçakla Milas Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidi, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başta olmak üzere il protokolü, askeri erkan ve mesai arkadaşları karşıladı.

Askeri uçaktan ailesiyle birlikte indirilen şehidin naaşı, tören mangası eşliğinde meydanda hazırlanan platforma konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Programda, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve dua edildi. Kuran'ın cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Şehit Emrah Kuran'ın naaşı, cenaze namazının kılınması için Milas Ekinambarı Mahallesi Camii'ne uğurlandı. Cuma namazının ardından Ekinanbarı Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Kuran'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kuran, düzenlenen törenle Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Kuran'ın evli ve iki çocuk babasıydı