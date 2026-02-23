Milas’ta bıçaklı kavga! 16 yaşındaki Polat hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi 7. Çaltılık Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 16 yaşındaki Polat Dürtü bıçakla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dürtü hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Dürtü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polat Dürtü'nün hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı soruşturma ve inceleme başlatırken, kavganın çıkış nedeni ile olaya karışan kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.