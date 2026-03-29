Milas’ta sağanak etkili oldu! Antik kente giden yoldaki köprü çöktü

Giriş Tarihi: 29.03.2026 15:54

Muğla’nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, altyapıda ciddi hasara yol açtı. Bafa ile Gölyaka ve tarihi Kapıkırı mahallelerini birbirine bağlayan ve halk arasında “tahta köprü” olarak bilinen köprü, gece saatlerinde çöktü.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas'ta gün boyunca aralıksız devam eden yağışların ardından bölgede su seviyesi hızla yükseldi. Akıntının şiddetiyle birlikte köprü yapısında oluşan zayıflama, gece saatlerinde tamamen çökmeye neden oldu. Sabah saatlerinde durumu fark eden vatandaşlar, yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemede, köprünün tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Söz konusu köprü, iki mahalle arasındaki tek ulaşım bağlantısı olması nedeniyle, yaşanan çökme vatandaşlar için ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Alternatif güzergâhların sınırlı olması, bölgedeki günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve köprünün yeniden inşası ya da onarımına ilişkin sürecin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netleşeceğini bildirdi.

