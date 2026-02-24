Milas’ta kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesi Bodrum Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Akgün'e seyir halindeki bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akgün, kazada ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akgün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akgün'ün bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

