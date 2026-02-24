Haberler Yaşam Haberleri Milas’ta kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Akgün’ kamyonet çarptı. Akgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Milas ilçesi Bodrum Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Akgün'e seyir halindeki bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akgün, kazada ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akgün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akgün'ün bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

