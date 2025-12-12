Milas’ta kendisini ’taciz’ ettiğini ileri sürdüğü manavı bıçaklayarak öldürmüştü: 17 yaşındaki katilin cezası belli oldu

Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 Şubat tarihinde sabah saatlerinde sokaktan geçen vatandaşlar eğlence mekanlarının olduğu sokaktaki sandalyede bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve aşırı kan kaybettiği belirlenen şahsın Milas'ta manavlık yapan Halil İbrahim Mercan (48) olduğu tespit edildi. Mercan'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için bölgedeki bütün güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, olayının şüphelisinin B.Ö. isimli kadın olduğunu tespit etti. Görüntülerde Mercan'ın oturduğu sırada aniden saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği görüldü.

Halil İbrahim Mercan

Şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.Ö.'nün uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki genç kadın B.Ö., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Davada sanığın savunmasında öne sürdüğü "taciz ve tehdit edildiği" iddiasını doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmadığı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporuna göre sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Kriminal incelemede bıçak üzerindeki svapların sanığın DNA'sıyla uyumlu çıktığı, maktulün ölümünün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve damar kesisi nedeniyle meydana geldiği, rapor ve delillerle ortaya koyuldu. Savcılık, bu gerekçelerle sanığın "Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Kasten Öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek TCK 82/1-e kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

B.Ö.

20 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme tarafından karar duruşmasında sanığın, 6136 sayılı yasa kapsamında "yasak bıçak taşıma" suçundan beraatine, maktulü nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, sanığın suç tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle TCK 31/3 kapsamında cezanın 24 yıla, TCK 62/1 gereği takdiri indirim uygulanarak cezanın 20 yıla düşürülmesine, ceza miktarı dikkate alınarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İSTİNAF YOLU AÇIK BIRAKILDI

Mahkeme, kararın okunmasının ardından taraflara iki hafta içinde istinaf başvurusu yapabilecekleri yönünde bilgilendirme yaptı. İstinaf başvurusunun hükmün kesinleşmesini durduracağı belirtildi. Olayla ilgili süreç, dosyanın üst mahkemeye taşınıp taşınmayacağına göre şekillenecek.