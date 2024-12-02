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Giriş Tarihi: 2.12.2024 14:51 Son Güncelleme: 2.12.2024 14:52

Milas'ta yol kenarında bulunan cesetle ilgili sürücü gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında 50 yaşındaki Abdullah Uluçam’ın cesedi bulunmuştu. Uluçam’a çarptığı tespit edilen şüpheli C.İ., yakalanarak gözaltına alındı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Milas’ta yol kenarında bulunan cesetle ilgili sürücü gözaltına alındı

Milas'ın Avşar Mahallesi'nde, yol kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 50 yaşındaki Abdullah Uluçam'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen durumla ilgili jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatmıştı.
Jandarma ekipleri, olay yerindeki bulgular ve çevredeki kamera kayıtları doğrultusunda şüpheli C.İ.'yi tespit etti. Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Milas'ta yol kenarında bulunan cesetle ilgili sürücü gözaltına alındı
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