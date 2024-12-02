Milas’ta yol kenarında bulunan cesetle ilgili sürücü gözaltına alındı

Milas'ın Avşar Mahallesi'nde, yol kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 50 yaşındaki Abdullah Uluçam'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen durumla ilgili jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Jandarma ekipleri, olay yerindeki bulgular ve çevredeki kamera kayıtları doğrultusunda şüpheli C.İ.'yi tespit etti. Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.