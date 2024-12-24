Haberler Yaşam Haberleri Milas’taki trafik polislerinden takdir toplayan hareket
Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:23 Son Güncelleme: 24.12.2024 15:56

Milas’taki trafik polislerinden takdir toplayan hareket

Milas’ta sağanak yağış sonrasında yollar göle döndü. Trafikte ilerlemekte zorlanan vatandaşların yardımına trafik polisleri koştu. Kimi tıkanan giderleri açtı, kimi yolda kalan araçlara yardım etti, ekiplerin çalışması vatandaşın takdirini topladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Milas’taki trafik polislerinden takdir toplayan hareket

Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ve sonrasında trafiğe çıkan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kaldığı ilçede, yağış sonrası vatandaşların yardımına trafik ekipleri koştu. Vatandaşların yollarda güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için önlemlerini alan ekipler, aynı zamanda yollarda tıkanan su giderlerini açtı, kimi zaman ise trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere yardım etti. Trafik ekiplerinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milas’taki trafik polislerinden takdir toplayan hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA