Milas’taki orman yangını 15 saatte kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Saat 15.15 genç kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Milas Sekköy yangınına 12 helikopter 4 uçak havadan, 58 araç ve 200 personel (teknik eleman, memur, yangın söndürme işçisi) karadan müdahale etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN MİLAS 'A 5 ADET HELİKOPTER

Milli Savunma Bakanlığı, Milas'taki yangına 5 helikopter görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Milas/Muğla yakınlarında Sekköy bölgesi ormanlık alanında başlayan yangına müdahale etmek üzere Bakanlığımız tarafından; 2 adet T-70, 1 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.

VALİ AKBIYIK AÇIKLADI: BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Muğla İdris Akbıyık, Milas yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Akbıyık, "Çakıralan Köyünü tahliye ediyoruz. Gece görüşlü helikopterlerle alevlerle göğüs göğüse mücadelemiz sürüyor." dedi.

Gece saatlerinde havadan iki gece görüşlü helikopter ve karadan da arazöz, itfaiye, vatandaşlar, kamu kurumlarının iş makineleri ve bölgede bulunan 2 termik santral ile maden firmalarının iş makine ve insan destekli söndürme çalışması, rüzgarın da dinmesi ile yaklaşık 15 saatlik bir çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.