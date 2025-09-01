MİLGEM Projesi’nde kritik eşik: TCG İÇEL denize indirildi

Müjdeli haberi Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün duyurdu. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, MİLGEM Projesi'nde bir eşik daha aşıldı. İstif Sınıfı Fırkateyn olan, MİLGEM sekizinci gemimiz TCG İÇEL, Yalova Altınova'daki Sefine Tersanesi'nde suyla buluştu." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 80 YERLİLİK ORANINA SAHİP

Başkan Görgün, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün denize indirilen sekizinci gemimiz, yüzde 80'e varan yerlilik oranı ile radar, sonar, atış kontrol sistemleri ve gemisavar füzelerine kadar birçok alt sistemde millî çözümler barındırmaktadır. MİLGEM, sadece bir gemi projesi değildir. MİLGEM, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi ayakları üzerinde durma iradesinin, yüksek mühendislik kapasitesinin ve yerli-milli üretim vizyonunun somut bir sembolüdür. 200'den fazla kurum, kuruluş ve şirketin katkısıyla yürütülen bu proje, ülkemiz için her zaman ilkleri gerçekleştirmiştir."

DENİZİN HEM ALTINI HEM ÜSTÜNÜ SAVUNACAK

Türk mühendisler tarafından yerli olarak geliştirilen TCG İÇEL, milli silah sistemleri ile donatıldı. 113 metre uzunluğunda ve yaklaşık 3.200 ton deplasmana sahip olan İstif sınıfı TCG İÇEL fırkateyni, denizaltı ve su üstü savunma harbi, hava savunma, elektronik harp ve arama-kurtarma görevleri için tasarlandı.

MAVİ VATAN'I YERLİ SİSTEMLERLE SAVUNACAK

İşte TCG İÇEL'de bulunan, Türk mühendislerin emeği olan yerli ve milli sistemler: MKE üretimi 76 mm baş top, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, MİDLAS Dikey Atım Sistemi, ATMACA Gemisavar füzesi, 3 Boyutlu Arama Radarı CENK, Elektro-optik takip sistemi, ADVENT savaş yönetim sistemi.