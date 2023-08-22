Millet ittifakında Saatcı’dan sert eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir programa katıldı. Özel, katıldığı programda CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak siyaset yapmasının doğu olmadığını söyledi.

"Atatürk'ten Bahsederek Alkış Alarak İlerlenemez"

Özel, "Bugün geldiğimiz durumu kabullenip, yepyeni bir siyaset örmek lazım. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Bunu birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var." ifadelerini kullanmıştı.

"2019'da Sarıl Atatürk'e, 2023'de 'Sadece Atatürk Demeyle Bu İş Olmaz..!"

Özgür Özel'in bu açıklamalarına 2019 Yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bağımsız aday ve 14 Mayıs seçimlerinde de İYİ Parti'den Milletvekili adayı olan Behçet Saatcı'dan sert eleştiri geldi. Saatcı sosyal medya hesabından Özel'in Bodrum'da yaptığı konuşmasını ve 2019 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Gürün ile birlikte mahalle ziyaretlerinde Atatürk ile ilgili yaptığı konuşmalarını paylaştı. Saatcı'nın paylaşımında "Tezata bak! Bunlar Ülkemin umudu öyle mi? 2019'da sarıl Atatürk'e, 2023'de 'Sadece Atatürk demeyle bu iş olmaz..!' Utanmadan insanlarımızı kandırdınız! Hepimizin ortak değeri Atatürk'ümüzü siyasi emellerinize alet ettiniz. Şimdi günah mı çıkartıyorsun Sayın Özel? Bu da siyasi omurga öyle mi? Sevsinler…" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada Özel'e eleştiri yağdı

Saatcı'nın bu paylaşımının ardından sosyal medyada Özgür Özel'e eleştiri yağarken, Fethiye eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya da "Cumhur İttifakına katıl" mesajları yağdı.