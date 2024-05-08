Başkan Erdoğan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ü kabul etti

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyareti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Milletvekili Alagöz'ün ziyaretinde Iğdır ile ilgili yatırımlar masaya yatırıldı.

Ziyaretten sonra açıklama yapan Milletvekili Cantürk Alagöz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsımı kabulünden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Iğdır'ımız için oldukça faydalı bir görüşme oldu. Seçim süreci başta olmak üzere Iğdır'a getirilmesi için uğraş verdiğimiz plan ve projeleri konuştuk. İnşallah Iğdır'ı çok güzel günler bekliyor" dedi.

Ziyarette Başkan Erdoğan, Milletvekili Cantürk Alagöz vasıtasıyla Iğdır halkına selam gönderdi.