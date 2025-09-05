Milleyha Sulak Alanı doğal sit alanı oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "doğal sit alanı" olarak tescillendi. Biyoçeşitliliğiyle öne çıkan alan, 2 bin deniz kaplumbağasının yuvalama sahası ve önemli bir kuş göç rotası üzerinde yer alıyor. Koruma alanı 126 hektardan 383 hektara çıkarıldı. Aynı kapsamda İstanbul Rumelifeneri ve Balıkesir Kapıdağ Yarımadası'nda da yeni sit alanları belirlendi. Tüm bölgelerde insan faaliyetleri kontrollü şekilde yönetilecek. AA