MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Ay Yıldızlılar 2026 FİFA Dünya Kupası Elemelerinde! Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Milli ara tarihleri netleşti! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 3. ve 4. maçlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, bu süreçte önce Bulgaristan, ardından Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerin bu kritik mücadeleleri öncesinde futbolseverler büyük bir heyecan içinde. Süper Lig’e verilen milli ara devam ederken, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte milli maç takvimi ve detayları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bu süreçte liglere verilen milli ara da futbolseverlerin gündeminde. Taraftarlar, hem millilerin maçlarını yakından takip etmek hem de Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 3. ve 4. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların ardından 8. hafta itibarıyla başlayacak. Bu süreçte Süper Lig'e kısa bir mola verilecek.

Trendyol Süper Lig heyecanı ise 18 Ekim'de, 9. hafta kapsamında oynanacak Konyaspor – Kocaelispor mücadelesiyle yeniden başlayacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

