MİLLİ ARA TARİHLERİ 2025: Ay Yıldızlılar 2026 FİFA Dünya Kupası Elemelerinde! Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bu süreçte liglere verilen milli ara da futbolseverlerin gündeminde. Taraftarlar, hem millilerin maçlarını yakından takip etmek hem de Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 3. ve 4. maçları kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Milli ara, 5 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların ardından 8. hafta itibarıyla başlayacak. Bu süreçte Süper Lig'e kısa bir mola verilecek.
Trendyol Süper Lig heyecanı ise 18 Ekim'de, 9. hafta kapsamında oynanacak Konyaspor – Kocaelispor mücadelesiyle yeniden başlayacak.