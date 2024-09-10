Milli basketbolcuyu ezen sürücü: Kaza öncesinde alkol aldım

Datça'da eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan İnşaat mühendisi Emre Ali Önder'in ifadesine SABAH ulaştı. Önder'in verdiği ifadesinde, "Evde alkol aldığını belirten Önder, Kavşağa geldiğimde frene bastım. Araç kaymaya başladı" dediği öğnrenhildi. Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman (34), taşındığı Muğla'nın Datça ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun önünden gece yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Ali Önder'in (30) kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası sürücü Önder, olay yerinden kaçmış, daha sonra gittiği Datça Devlet Hastanesi'nde polis tarafından yakalanmıştı.