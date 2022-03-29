Milli Gün ve Bayramlar 2022- Sırasıyla Milli Bayramlarımız Nelerdir, Kaç Tanedir ve Tarihleri Nelerdir?

Milli bayramlarımız tüm ulus tarafından kutlanan, birlik ve beraberliğimizi bir arada yaşadığımız özel günlerdir. Bu özel bayramlarımızı kutlarken tarihte atalarımızın başarı ve kahramanlıklarını anar ve bize emanet ettikleri tüm değerlerin önem ve kıymetini idrak etmiş oluruz. Milletimizin milli bayramları kutlamasının diğer nedenleri arasında ise verilen mücadelelerin yad edilmesi gelmektedir. Ulusal bayramlar dendiğinde akla ilk gelen okullardır. Okullarda şenlik havasında kutlamalar, kitle iletişim araçlarının yayınları ve halkın coşkusu ile ortak değerlerimizin toplumla bütünleşmesi adına milli bayramlarımız sevinç ve neşe içinde kutlanmaktadır.

MİLLİ BAYRAMLAR VE TARİHLERİ 2022

Ulusal birlik ve beraberliğin önem arz ettiği bu önemli tarihler ülkemizde coşku ve heyecanla kutlanmaktadır. 2021 Milli Bayramlar ve Tarihlerine ilişkin detaylar şöyle sıralanabilir;

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK CE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı ve diğer yandan halkın yönetime tamamen hakim olmasının ilk günü olarak ulusal egemenlik açısından oldukça önemli bir gündür. Bu özel gün yalnızca Türk çocuklarına değil, dünyadaki tüm çocuklara armağan edilen, her sene 23 Nisan günü kutlanan, Türkiye'nin milli bayramıdır.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli değişiklikler söz konusudur. Adeta dönüm noktası olan bu tarih, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün olarak hafızalara kazınmıştır. Samsun'a Osmanlı Devleti'nin bir askeri olarak giden Mustafa Kemal, Samsun'dan başlayarak Anadolu'da milli mücadeleye liderlik etmiş ve ülkedeki yabancı askerlerin mağlubiyete uğratılması için insanları örgütlemiştir.

Özetle Bugünkü Türkiye'nin ilk adımı 19 Mayıs 1919'da atılmıştır. Bu nedenle de her yıl 19 Mayıs günü, hem Atatürk'ü anmak hem de Atatürk'ün önem verdiği iki konu olan gençlik ve spor hakkında çeşitli etkinlikler yapılarak ülke genelinde kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI: 30 Ağustos 1922'de Kurtuluş savaşının sonucunu belirleyen Başkumandanlık Meydan Savaşı'nın kazanılması nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanır. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığını günü temsil eder.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısında her sene 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan milli bir bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933 tarihinde vermiş olduğu 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

SIRASIYLA MİLLİ BAYRAMLAR

Başarı ve zafer karşılığı olarak karşımıza çıkan önemli tarihler günümüzde bayram olarak kutlanıyor. Geçmişten ders alarak geleceğe ışık tutmak açısından oldukça önemli olan ulusal bayramlar toplumumuzda çok özel bir yere sahiptir. Sırasıyla milli bayramlar aşağıda yer almaktadır;