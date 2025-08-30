MİLLİ COŞKU BAŞLIYOR! Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç takvimi

UEFA'nın yeni millî takım müsabakaları yapısı gereği, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin genişletilmiş formatı kapsamındaki karşılaşmalar Mart ve Haziran 2025 döneminde paralel olarak oynanacak.

Her ne kadar 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 54 takım iştirak edecekse de, bu takımlardan 24'ü Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final veya Play-Off karşılaşmalarına çıkacak. Çeyrek final maçlarının dört galibi, Haziran ayında da UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.