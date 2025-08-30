MİLLİ COŞKU BAŞLIYOR! Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç takvimi

A Millî Takımımız, Dünya Kupası yolunda ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. E Grubu mücadelesi öncesinde futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı. Tiflis'te oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken "Türkiye – Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemde. İşte 2025 milli takım fikstürü...
Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.
Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı
4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının Kasım ayında tamamlanacak.
UEFA'nın yeni millî takım müsabakaları yapısı gereği, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin genişletilmiş formatı kapsamındaki karşılaşmalar Mart ve Haziran 2025 döneminde paralel olarak oynanacak.
Her ne kadar 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 54 takım iştirak edecekse de, bu takımlardan 24'ü Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final veya Play-Off karşılaşmalarına çıkacak. Çeyrek final maçlarının dört galibi, Haziran ayında da UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde mücadele edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.