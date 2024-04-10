Milli dalgıç Serkan Toprak hayatını kaybetti

Muğla Menteşe'nin Yenice Mahallesi'nde 45 yaşındaki milli dalgıç Serkan Toprak, misafir olarak geldikleri babasına ait evde, kendisi gibi milli sporcu olan kızı olan Toprak ile nefes egzersizleri yaparken ara verdi.

Milli dalgıç, kızı Toprak'ın lavaboya gittiği sırada durmadan nefes tutmaya devam etmesi neticesinde fenalaştı. Aile bireylerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak, 112 ekipleri ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BABA SERKAN TOPRAK VE MİLLİ SPORCU TOPRAK TOPRAK