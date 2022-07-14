Haberler Yaşam Haberleri Milli dönüşüm hamlesi meyvesini vermeye başladı
Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:09 Son Güncelleme: 14.7.2022 10:13

Milli dönüşüm hamlesi meyvesini vermeye başladı

Türkiye’nin milli dijitalleşme hamlesine bir destekte Erzurum’dan geldi. Erzurum Ata Teknokent’te otomasyon yazılımı üzerine yaklaşık 5 yıldır çalışan iki genç, ürettikleri envanter kayıt sistemi ile pazara açıldı. Atatürk Üniversitesinin iş birliği ile tamamlanan yazılım, tamamen yerli olarak üniversitelere hizmet veremeye başladı. Yazılımcı Yusuf Taşkesenligil; “Devletimizin milli dönüşüm atağına, her genç sahip çıkmalı, destek vermeli’ dedi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Milli dönüşüm hamlesi meyvesini vermeye başladı

Türkiye'nin dijitalleşme yolunda önemli adımlar atılırken, yazılım alanındaki çalışmalarda meyvesini vermeye başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesinin ortağı olduğu Ata Teknokent'te bir otomasyon sistemi geliştiren iki genç girişimci, kodladıkları sistemi dünya pazarına açmak için kolları sıvadı. Üniversitelerde bulunan laboratuvar malzemelerinin envanter hesaplamalarına yönelik geliştirilen otomasyonun yazılımcıları Yusuf Taşkesenligil ve Muhammed Güler, 5 yıldır emek verdikleri yazılımı Ata Teknokent bünyesinde tamamladı. LABSİS adını verdikleri otomasyon yazılımı bazı üniversitelerde kullanılmaya başlandı. Milli sistemin yaygınlaşması için ise çalışmalar devam ediyor. Yüzde yüz yerli olarak hazırlanan ve Atatürk Üniversitesi'nin katkıları ile tamamlanan otomasyon yazılımı 2 yıllık yoğun bir Ar-Ge sürecinden geçti. Toplamda 5 yıllık bir çalışma ile tamamlandı. Bazı üniversitelerde kullanıma başlanan yazılımı sistemini bünyesinde kullanmaya başlayan Atatürk Üniversitesi, 40'dan fazla laboratuvarının 10 binden fazla envanterini iki gencin yaptığı otomasyon yazılımı ile kullanmaya başladı.

Yazılımda millileşmenin ve yerli yazılım kaynaklarının dünyaya açılması gerektiğini söyleyen projenin mimarlarından Yusuf Taşkesenligil; "Son yıllarda ülkemizin başlattığı dijital atağa bu işten az çok anlayan her gencin destek olması gerekiyor. Bizlere imkanlar sunuldu. Gerek üniversitemiz gerekse devletimizin kurumları bir şeyler yapabilmek adına her türlü fırsatı bizlere sundular. Şimdi biz Erzurum'dan yaptığımız yazılımlarımızı dünyaya yaymak istiyoruz. Ülkemizdeki kamu kurumlarında özellikle üniversitelerde envanter yönetim çok önemli olan ancak halen daha tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen bir süreçtir. Bizim bu sistemi geliştirirken asıl hedefimiz, üniversitelerimizde yeni bir cihazın veya bir kimyasal maddenin satın alımına çıkılmadan önce envanterinde bu üründen bulunuyorsa öncelikli olarak bunların kullanılması sağlamak ve böylece öz sermayenin korunmasına yardımcı olmaktı. Aynı zamanda bu sistem ile, üniversitelerde hurdaya ayrılmış cihaz ve son kullanma tarihi geçmiş kimyasal maddelerin takibi yapılabildiğinden, bu ürünlerin geri dönüşümü sağlanarak milli sermayeninde korunması yardımcı olunmaktadır. Şimdiki hedefimiz ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde ülkemizdeki tüm üniversitelere bu yazılımı kazandırmak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim! Petrol 100 dolar altına sarktı! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ ucuz konut müjdesi!
SON DAKİKA: HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR! Datça ve Çeşme'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor! Rüzgar elektrik santrali tehlikede...
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
Nalan Avcı kimdir, neden öldü? Türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı kaç yaşındaydı, evli mi, eşi kim? İşte tüm bilgiler
PKK destekçisi sözde gazeteci Frederike Geerdink Irak'tan sınır dışı edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli dönüşüm hamlesi meyvesini vermeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA