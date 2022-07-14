Milli dönüşüm hamlesi meyvesini vermeye başladı

Türkiye'nin dijitalleşme yolunda önemli adımlar atılırken, yazılım alanındaki çalışmalarda meyvesini vermeye başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesinin ortağı olduğu Ata Teknokent'te bir otomasyon sistemi geliştiren iki genç girişimci, kodladıkları sistemi dünya pazarına açmak için kolları sıvadı. Üniversitelerde bulunan laboratuvar malzemelerinin envanter hesaplamalarına yönelik geliştirilen otomasyonun yazılımcıları Yusuf Taşkesenligil ve Muhammed Güler, 5 yıldır emek verdikleri yazılımı Ata Teknokent bünyesinde tamamladı. LABSİS adını verdikleri otomasyon yazılımı bazı üniversitelerde kullanılmaya başlandı. Milli sistemin yaygınlaşması için ise çalışmalar devam ediyor. Yüzde yüz yerli olarak hazırlanan ve Atatürk Üniversitesi'nin katkıları ile tamamlanan otomasyon yazılımı 2 yıllık yoğun bir Ar-Ge sürecinden geçti. Toplamda 5 yıllık bir çalışma ile tamamlandı. Bazı üniversitelerde kullanıma başlanan yazılımı sistemini bünyesinde kullanmaya başlayan Atatürk Üniversitesi, 40'dan fazla laboratuvarının 10 binden fazla envanterini iki gencin yaptığı otomasyon yazılımı ile kullanmaya başladı.

Yazılımda millileşmenin ve yerli yazılım kaynaklarının dünyaya açılması gerektiğini söyleyen projenin mimarlarından Yusuf Taşkesenligil; "Son yıllarda ülkemizin başlattığı dijital atağa bu işten az çok anlayan her gencin destek olması gerekiyor. Bizlere imkanlar sunuldu. Gerek üniversitemiz gerekse devletimizin kurumları bir şeyler yapabilmek adına her türlü fırsatı bizlere sundular. Şimdi biz Erzurum'dan yaptığımız yazılımlarımızı dünyaya yaymak istiyoruz. Ülkemizdeki kamu kurumlarında özellikle üniversitelerde envanter yönetim çok önemli olan ancak halen daha tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen bir süreçtir. Bizim bu sistemi geliştirirken asıl hedefimiz, üniversitelerimizde yeni bir cihazın veya bir kimyasal maddenin satın alımına çıkılmadan önce envanterinde bu üründen bulunuyorsa öncelikli olarak bunların kullanılması sağlamak ve böylece öz sermayenin korunmasına yardımcı olmaktı. Aynı zamanda bu sistem ile, üniversitelerde hurdaya ayrılmış cihaz ve son kullanma tarihi geçmiş kimyasal maddelerin takibi yapılabildiğinden, bu ürünlerin geri dönüşümü sağlanarak milli sermayeninde korunması yardımcı olunmaktadır. Şimdiki hedefimiz ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde ülkemizdeki tüm üniversitelere bu yazılımı kazandırmak" dedi.