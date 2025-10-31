Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Şanlıurfa’da

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Yılmaz, ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışması ödül törenine katılarak, 21 başarılı projeye ödüllerini takdim etti.

ŞANLIURFA'DA TEKNOLOJİK BAŞARIYA ÖVGÜ

Yılmaz, Şanlıurfa'daki gençlerin ve öğrencilerin teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarına büyük takdir gösterdi. TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışmasında dereceye giren projeler, gençlerin geleceğin teknolojileri konusundaki yetkinliklerini gözler önüne serdi.

GAZZE YARDIM KERMESİ'NDE DUYGULANDIRAN ANLAR

Bakan Yardımcısı Yılmaz, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile birlikte, Zeytindalı Eğitim Kampüsü'nde düzenlenen Gazze Yardım Kermesi'ne katıldı. Etkinlik, Şanlıurfa'daki eğitim camiası tarafından organize edilen ve mazlum coğrafyalara yardım göndermeyi amaçlayan anlamlı bir organizasyondu. Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Mazlum coğrafyalara umut olan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz." dedi.