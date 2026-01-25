Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erciyes’te gece kayağı yapan kayakseverlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Bakan Tekin'i Erciyes'te karşıladı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın genel müdürleri ve daire başkanlarıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.Ziyaret kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, Erciyes'in kış turizmindeki konumu ve sunduğu imkânlar hakkında bilgi aldı.Bakan Tekin'in ziyareti öncesinde Başkan Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile birlikte gece kayağı yapan kayakseverlerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in gece kayağına sunduğu ayrıcalıklara dikkat çekti.Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, "Erciyes'in gündüzü ayrı, gecesi apayrı güzel. Işıklar altında parlayan bembeyaz pistlerimiz gerçekten çok keyifli. Erciyes Kayak Merkezimiz, her haliyle gönülleri fethetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Gece kayağı yapan vatandaşlar ise Başkan Büyükkılıç'ın her zaman halkla iç içe olduğunu vurgulayarak memnuniyetlerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Başkanımız her zaman halkımızla beraberdir. Sizi çok seviyoruz, Allah sizden razı olsun" sözleriyle duygularını paylaştı.Program, kış turizminde Türkiye'nin incisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki temasların tamamlanmasının ardından sona erdi.