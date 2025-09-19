Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Esin Olcay Anadolu Lisesi’nin açılışını yaptı

Düzce'de iş insanı Özhan Olcay'ın yapımını üstlendiği ve annesinin adını taşıyan Esin Olcay Anadolu lisesinin açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Açılış konuşan hayırsever iş insanı Özhan Olcay okulun teknik özelliklerine ilişkin bilgiler verdi. Katılımından dolayı Bakan Tekin'e teşekkür eden Olcay, " Okulumuz, yangına dayanıklı cephe kaplamalarıyla kaplandı. Güneş enerjisinden kendi enerjisini üretebilen donanımlarıyla çevre dostu bir okul. Bütün temelleri radya temel sistemiyle kuruldu. Yani olası bir depremde deprem yönetmeliğine göre dizayn edildi." İfadelerini kullandı. Olcay ayrıca okulun 24 derslik ve 1 spor salonundan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, okulun yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Özhan Olcay'a teşekkür ederek, Düzce'nin kalkınmasına, gelişmesine, eğitim seviyesinin artmasına vesile olan her girişime destek vereceklerini belirtti. Milletvekili Talih Özcan, Düzce'ye her gün yeni bir yatırım yapıldığını ve bundan gurur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımız için ne yapsak az. Özhan Beyin yaptığı bu yatırım son derece önemlidir. Çocuklarımız için ne yapsak azdır, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Ercan Öztürk, Düzceli iş insanlarının okul yatırımlarına yaptıkları katkılara dikkati çekerek bu okulun yapımını üstlenen Özhan Olcay ve ailesine teşekkür etti.

Milletvekili Ayşe Keşir, "Düzce Bolu'dan ayrılıp ayrıldığı ilden daha fazla nüfusa sahip olan Türkiye'de tek il. Tabii bu istatistik bize daha fazla altyapı, okul vb yatırımları yapma sorumluluğunu yüklüyor. O sebeple bu okul yatırımı çok kıymetli. İnşallah gelecek yıllarda başarılı nesillerin yetişmesine vesile olacak." İfadelerine yer verdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan okulu eğitim camiasına hediye eden Olcay ailesine teşekkür ederek, "Bugün ülkemizin geleceğine nice insanlar yetiştireceğine inandığımız ulvi bir ocağın açılışını yapma bahtiyarlığı içerisindeyiz. Hayırla inançla yola çıkıldığında yolda kalınmayacağını öğreten en güzel örneklerden biri bu okul. Gerçekten emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Düzce'de 2026 yılı itibariyle sabahçı-öğlenci kavramı ortadan kalkacak"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulun yapımını üstlenen Özhan Olcay'a teşekkür ederek, Düzce'deki eğitim alanında yapılan yatırımlardan memnun olduğunu dile getirdi. Ayrıca eğitime dair müjdeler veren Tekin, 2026 yılı itibariyle Düzce'de sabahçı-öğlenci kavramının ortadan kalkacağını söyledi. Okulun açılışına il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.