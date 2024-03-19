Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,  “Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi” okulunun binasını inceledi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı'nda Roman çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve topluma kazandırılması için başlattığı, Roman çocukların eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri 'Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu' Projesi'ni başlatmıştı. Müge Anlı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tahsis edilen İstiklal Caddesi'nin hemen arkasındaki Tom Tom Mahallesi'nde restore edilen Eski İspanyol Şapeli Terassanta tarihi binasında incelemede bulundu.

Müge Anlı'nın Roman çocuklar için açacağı bu okulla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri 'Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi'ni gönülden destekliyorum. Bu vesileyle açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100'er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Müge Anlı ile birlikte Roman çocuklar için açılacak okulda incelemede bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri 'Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi'nin hayata geçmesi ve gönüllülerin bağışlarıyla Roman kardeşlerimiz için çok büyük bir eğitim çalışması olacaktır. Roman kardeşlerimizin eğitimi için çıktığı bu yolda, Milli Eğitim bakanlığı olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Sayın Müge Anlı'yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.