Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Okullarımızda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz"

Erzurum'daki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'de ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya gelen Tekin, bakanlık olarak Türkiye'nin en büyük ailesi olarak kendilerini tanımladıklarını söyledi.

Milyonlarca insana hitap ettiklerini belirten Tekin, "Gerçekten çok büyük bir aileyiz. Böyle söylendiğinde belki büyüklük gözükmüyor ama rakamlar üzerinden konuşursak bizim muhatap olduğumuz yaklaşık 65 bini resmi okul olmak üzere toplam 75 bin okul ve toplamda 100 binin üzerinde kurum. Yaklaşık 1 milyon 100 bini resmi olmak üzere 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmen arkadaşımız. 18 milyon öğrenci ve her bir öğrencinin ebeveynini hesap ettiğimizde toplumun aslında tamamını ama hani kaba bir hesapla yaklaşık 50-60 milyonluk bir kitleyi ilgilendiren bir bakanlığız. 922 ilçenin tamamında yönetici arkadaşlarımızla Anadolu'nun her köşesinde kurumlarımız var. Dolayısıyla bu kadar devasa bir yapının kendi içinde ilk çözmesi gereken şey sağlık bir iletişim mekanizmasının oluşturulmasıdır." diye konuştu.

Tekin, bu mekanizmanın olmaması halinde başarının olmayacağını ifade ederek, şöyle devam etti: "Eğer sağlıklı bir iletişim mekanizması kurulamazsa, bu ailenin fertleri arasında bir uyum tesis edilemezse, bu kadar büyük bir yapının başarılı olma şans, aynı sesi çıkarma şansı, aynı amacı hayata geçirmek için mücadele etme şansı olmaz. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlangıçtan beri en temel hedefimiz bakandan başlayıp en ücra köşedeki hizmette arkadaşımıza kadar Milli Eğitim Bakanlığının ne yaptığını bütün fertlerinin bilmesi ve bu bilgi dahilinde bir bütünün parçaları mantığıyla hareket ederek bütünü tamamlayan, uyumu tesis eden bir şekilde çalışmasını temin etmek bizim başlangıçtan beri en temel Hedefimizdir. Bunu hayata geçirmek için yaptıklarımız, Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda birimlerin birbirleriyle iletişim halinde çalışması için yaptıklarımız, okul okul gezerek öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerin hepsinin esprisi burası. Biz Anadolu'daki bütün ilçelere genel müdür düzeyinde arkadaşlarımızı göndererek meramımızı anlattık, anlatmaya çalıştık. Ben şahsen bakan olarak göreve başladığım tarihten itibaren büyük çoğunluğu programsız olmak üzere yaptığımız okul ziyaretleri ve okullarda öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler ve istişarelerde 15 dakikadan fazla konuşmadan muhataplarımızla çalışma arkadaşlarımızla istişare kültürü içerisinde sözü onlara verdik. Onların anlatmak istediklerini, söylemek istediklerini dinledik ve dinlediklerimizi not alarak hayata geçirdik."

2023 yılının yaz aylarından itibaren her yaz eğitim-öğretim yılına hazırlık genelgesi çıkarma geleneğini başlattıklarını dile getiren Tekin, şöyle konuştu: "Bu genelgenin her birisinde 50'şer 60'şar tane madde oldu. Bunların hepsi bahsettiğim şeylerin hepsi öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbette, illerde yaptığımız toplantılarda arkadaşlarımızın 'çözülmesi gerekir ya da şu uygulamanın hayata geçirilmesi gerekir' şeklindeki önerileri bakanlıktaki ilgili dairelerce değerlendirildikten sonra mevzuat haline dönüştürülerek sahayla paylaşıldı. Daha dün Ankara'da yine programsız bir biçimde bir okul ziyareti yaptık. Ziyaretimizde öğretmen arkadaşlarımız, aslında bizim de gündemimizde olan bir konuyu ısrarlı bir biçimde dile getirdiler. O da şu. Biz ilkokullarımız, ortaokullarımızın, kurumlarımızın tamamında sınava, sınavla öğrenci alanlar hariç, adrese dayalı yerleştirme yapıyoruz. Ama bazı yerlerde, bazı okullarla ilgili lehte ya da aleyhte kamuoyu oluşturuluyor. Bazı okulların popüler olduğu iddia ediliyor ve illerde, ilçelerden ilçe müdürlerimiz, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve valilerimiz çocuklarını o okullara yazdırmak isteyen, aslında adresi o okulda olmadığı halde o okula yazdırmak isteyen kişilerin baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda da Türkiye genelinde ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-22 bandına düşmüşken dün gittiğimiz okul böyleydi 37-38 kişilik sınıflar var. Ama hemen yakınındaki bir okulda öğrenci mevcutları 20'li rakamların altına düşen sınıflar var. Burada bir dengesizlik var. Biz zaten planlamamızı, yatırım planlamamızı ona göre yapıyoruz. Okula başlama yaşı gelen çocuklarla ilgili adres bilgilerini alıyoruz ve her bir okulumuzu bu adres bilgilerine göre sokak sokak zimmetliyoruz. Planlamamız buna göre. İhtiyaç olan mahallelerde, sokaklarda, caddelerde okul planlaması yapıyoruz."

Tekin, bu tür planlamaların yapılmasına rağmen bazı kişilerin çocuklarını kendi adresleri açısından uygun olmayan okullara yazdırmak için farklı yöntemler denediğini, neticesinde de bir sürü olumsuzlukların ortaya çıktığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim planlarımız sekteye uğruyor. Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar. Yanındaki okul da 40-45 kişilik sınıflar ortaya çıkıyor. 'Çocuğu aslında oraya yazdıracaktım ama okul müdürü bizden para istedi, kayıt parası istedi' şeklinde şeyler ortaya çıkıyor. Aslında okul müdürümüzün söylediği şey şu. 'Sizin çocuğunuz bu okula kaydolamaz çünkü adresi burası değil'. Ama veli sanki şöyle kayıt parası derse kaydedecektir. Edemezler kardeşim. Dün de Altındağ'da gittiğimiz okulda bu konu gündeme geldi. Biz önümüzdeki yıl arkadaşlarımız da zaten çalışıyorlardı. Önümüzdeki yıl bu konuda yine merkezi sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir sistemi hayata geçireceğiz. Yani artık taşrada arkadaşlarımız bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığıyla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda ilgili okullarımızla yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz. Öyle tablolar var ki okulda müzik atölyesi yapmışız çok baskı geldiği için müzik atölyesini kapatıp sınıfa dönüştürüyorlar. Kütüphaneyi kapatıp sınıfa dönüştürmek zorunda kalıyor tabii çok baskı var çünkü. Bunların hepsi sahada öğretmen arkadaşlarımızdan, idareci arkadaşlarımızdan, sahada yaşanan sorunlarla ilgili bize geri dönüşler üzerinden oluşturduğumuz uygulamalar. Bugün de burada bu iletişimi bir başka boyutuyla ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve sıkılaştırmak için sağlıklı hale getirmek için başlattığımız sürecin üçüncüsü yani ilçe müdürlüğüyle yaptığımız toplantımızı üçüncüsünü burada yapıyoruz."