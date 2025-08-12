Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 | AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB AGS ve ÖABT sınav sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları da sonuç sorgulama için pratik bir alternatif sunuyor. Adaylar, sonuç ekranında sınav puanlarını, doğru/yanlış cevap sayılarını ve başarı sıralamalarını görebilecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar, resmi tebliğ hükmünde olup, adaylara fiziksel bir bildirim yapılmayacak. Bu nedenle, sonuçların açıklandığı gün ÖSYM'nin sistemine giriş yaparak sonuçları kontrol etmek büyük önem taşıyor.