Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2025 | AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları için adaylar sorgulamalara başladı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi veya mobil uygulamaları üzerinden sorgulanacak. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç tarihi ve detaylar!
MEB AGS-ÖABT sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi veya mobil uygulamaları üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Sonuçlarda adaylara, cevap değerlendirme tablosu, puan ve başarı sıralaması gibi bilgiler sunulacak.
MEB AGS ve ÖABT sınav sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulamaları da sonuç sorgulama için pratik bir alternatif sunuyor. Adaylar, sonuç ekranında sınav puanlarını, doğru/yanlış cevap sayılarını ve başarı sıralamalarını görebilecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar, resmi tebliğ hükmünde olup, adaylara fiziksel bir bildirim yapılmayacak. Bu nedenle, sonuçların açıklandığı gün ÖSYM'nin sistemine giriş yaparak sonuçları kontrol etmek büyük önem taşıyor.
Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İngilizce) için MEB-AGS puanı, AGS puanının %50'si ile adayın aynı yıl girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) puanının %50'si toplanarak belirlenecek.
Adayın, AGS'den önce veya sonra aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı dikkate alınacak.
ÖABT veya YDS uygulanmayan branşlarda ise MEB-AGS puanı tamamen AGS sonuçlarına göre hesaplanacak.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından MEB, öğretmen atama takvimini ve yerleştirme sürecine dair detayları paylaşacak. Adayların, tercih sürecinde kontenjanlar ve başvuru şartlarına dikkat etmeleri öneriliyor.