Milli Eğitim Bakanlığı etkinliğini provoke eden 16 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bahçelievler’de bir otelde Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen bir etkinlikte sloganlar atarak özel güvenlik görevlilerine de fiziki saldırı düzenleyen ve üzerinde Türkiye İşçi Partisi yelekleri olan 17 provokatör gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı etkinliğini provoke eden 16 şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de bir otelde öğle saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi' isimli etkinliğin gerçekleştiği esnada üzerilerinde Türkiye İşçi Partisi yelekleri bulunan yaklaşık 30-40 kişilik bir grup seminerin yapıldığı alana girerek ellerinde bulunan kırmızı renkli boyaları etrafa ve güvenlik görevlilerine atıp 'Çocukların katili saray rejimi' şeklinde sloganlar atarak, 'Çocukların kanı elinizde' yazılı pankart açtı.

GÖREVLİLERE SALDIRDILAR

Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri tarafından eylem yapan şahıslara müdahale edildi. Otel dışına çıkarılmak istenen şahıslar özel güvenlik görevlilerine tekme, yumruk ve sert cisimler atarak saldırdı. Bu esnada da otelin kapısı ve masaları da zarar gördü. Daha sonra grup görevliler tarafından otel dışına çıkarıldı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda eylemleri gerçekleştiren şahıslardan 8 kadın, 9 erkek olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı etkinliğini provoke eden 16 şüpheli tutuklandı
