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Giriş Tarihi: 7.12.2023 19:11

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu katleden sanık için istenen ceza belli oldu

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar eski çalışanları Hakan Öztürk tarafından öldürülüp parçalara ayırılarak derin dondurucuya konulmuştu. Öztürk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede sanığın “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu katleden sanık için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar 10 Temmuz'da ailenin eski çalışanı Hakan Öztürk tarafından katledilmiş cesedi parçalanmış halde evde derin dondurucuda bulunmuştu.

Aileden fidye istediği de ortaya çıkan şüpheli ifadesinde Muhammed Nuh'u iple boğarak öldürdükten sonra, banyoda parçalara ayırdığını ve iki ayrı derin dondurucuya koyduğunu söylemişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktulün babası Mustafa Kasadar, annesi Mücedde Kasadar ve ağabeyi Ömer Faruk Kasadar müşteki olarak yer aldı. İddianamede şüpheli Hakan Öztürk "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan" ağırlaştırılış müebbet hapsi talep edildi.

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Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlunu katleden sanık için istenen ceza belli oldu
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