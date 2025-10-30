Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, dünya şampiyonu oldu

16 ülkenin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda üstün performansıyla dikkat çeken Aktürk, finalde İranlı rakibini mağlup ederek ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Aktürk'ün dünya şampiyonluğu, Türk spor camiasında büyük sevinç yaratırken, Akhisar'da da coşkuyla kutlandı. Başarı, hem yerel hem de ulusal düzeyde genç sporculara ilham kaynağı oldu.

Başarısının ardından açıklamalarda bulunan Aktürk, "Bu zaferi ülkeme ve bana inanan herkese armağan ediyorum. Özellikle destekleriyle yanımda olan iş insanı Hasan Kazboğazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Uzun yıllardır genç sporculara destek veren Hasan Kazboğazoğlu ise, "Feyzullah'ın başarısı, Türk güreşinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi. Böyle bir sporcunun arkasında durmak bizim için onurdur" şeklinde konuştu.