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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in çarptığ yaya öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’in çarptığ yaya öldü
Yozgat'ta, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in çarptığı 55 yaşındaki Ertuğrul Doğanyürek hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece saat 21.00 sıralarında, Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. E-88 Karayolu'ndan karşıya geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Dolgunyürek'e bu kez Necmi Şahin'in kullandığı TIR çarptı. Dolgunyürek olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan milli güreşçi Kayaalp ile TIR şoförü Şahin, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Kayaalp, Dolgunyürek'in ailesine başsağlığı dileyerek, "İstemediğimiz bir olay oldu, çok üzgünüm. Elimde olan bir şey yoktu" dedi.

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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in çarptığ yaya öldü
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