Haberler Yaşam Haberleri Milli güvenliğe dijital tehdit! 14 provokatif hesap engellendi
Giriş Tarihi: 7.04.2026 17:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef alan dijital provokasyonlara geçit vermedi. İstanbul’da polise yönelik saldırıyı manipüle ederek kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturduğu belirlenen 14 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

UMAY SENA SÜMER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Söz konusu hesapların ayrıca İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği tespit edildi. Çalışmaların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ise teknik destek sağladığı öğrenildi. Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu da belirlendi. Yetkililerin, dijital mecralarda milli güvenliği tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

