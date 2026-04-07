Milli güvenliğe dijital tehdit! 14 provokatif hesap engellendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Söz konusu hesapların ayrıca İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği tespit edildi. Çalışmaların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ise teknik destek sağladığı öğrenildi. Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu da belirlendi. Yetkililerin, dijital mecralarda milli güvenliği tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

