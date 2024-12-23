Erzurum’daki çığ faciasında hayatını kaybetmişti: Milli Judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcularının dördü düşen çığın altında kaldı. 4 sporcudan 3'ü yaralı olarak kurtulurken, çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Emre Yazgan, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç sporcunun cenazesi dün Kocaeli Gebze İlyasbey Camii'nde kılınan namazın ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a nakil edildi.

Annesinin memleketi olan Maçka ilçesindeki Yukarıköy mahallesine getirildi. Genç sporcu için Yukarıköy Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Tabutu başında taziyeleri kabul eden baba Fatih Yazgan ve anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durabildi. Genç milli sporcunun kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan ise Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşlarına hakim olamayarak, kardeşini bir an olsun bırakmadı.

Cenaze namazına baba Fatih , anne Gülcan, ikiz kardeşi Yunus Yazgan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu ,arkadaşları ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından genç Milli sporcu Emre Yazgan gözyaşları arasında aynı yerde toprağa verildi.