MİLLİ MAÇ COŞKUSU BAŞLIYOR! Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte milli maç takvimi

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefiyle Romanya karşısına çıkıyor. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, kritik Play-Off maçında galibiyet arayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabı mart ayında oynanacak. Peki, Türkiye Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte tüm detaylar...