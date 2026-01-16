MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! 2026 Dünya Kupası Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefi doğrultusunda en kritik karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Grup aşamasında elde ettiği sonuçlarla play-off turuna kalmayı başaran Ay-Yıldızlı ekip, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan taraf final biletini alacak. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye-Romanya play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak.
Millilerimiz Romanya engelini aşması durumunda, Dünya Kupası bileti için son bir maça daha çıkacak:
Final Rakibi: Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi.
Final Tarihi: 31 Mart 2026
Statü: Eğer finale yükselirsek, kurallar gereği bu maç deplasmanda oynanacak. Kazanan takım doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gidecek.
Kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin (play-off'u geçmesi halinde) yer alacağı grup ve rakipleri şimdiden belli oldu:
D GRUBU:
ABD (Ev Sahibi)
Avustralya
Paraguay
UEFA C Yolu Galibi (TÜRKİYE / Romanya / Slovakya / Kosova)