MİLLİ MAÇ GÜNÜNE GERİ SAYIM! Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

A MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF RAKİPLERİ BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final formatındaki bu etapta, Türkiye seri başı olduğu için yarı final karşılaşmasını evinde oynayacak.

Milliler finale yükselirse, Slovakya–Kosova eşleşmesinin kazananıyla bu kez deplasmanda mücadele edecek.