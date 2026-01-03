MİLLİ MAÇ GÜNÜNE GERİ SAYIM! Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Milli maç heyecanının arttığı günlerde A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında önemli bir sınav vermeye hazırlanıyor. Karşılaşmaya sayılı günler kala maçın tarihi, başlama saati ve stat bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye–Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final formatındaki bu etapta, Türkiye seri başı olduğu için yarı final karşılaşmasını evinde oynayacak.
Milliler finale yükselirse, Slovakya–Kosova eşleşmesinin kazananıyla bu kez deplasmanda mücadele edecek.