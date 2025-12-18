Giriş Tarihi: 18.12.2025 07:57

A MİLLİ TAKIM PROGRAMI: Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte takvim

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'mız için en kritik viraj yaklaşıyor. Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen "Bizim Çocuklar", bu dev maçı kazanarak finale yükselmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), nefeslerin tutulacağı Türkiye - Romanya maçının tarihi, saati ve oynanacağı stadyumu resmen duyurdu. İşte milli maç heyecanına dair tüm detaylar ve Dünya Kupası yolundaki muhtemel rakipler:

Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Romanya engelini aşarak adını finale yazdırmayı hedefliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu karşılaşma, millilerimiz için 2026 yolundaki en önemli sınavlardan biri olacak. TFF'nin yaptığı son açıklamayla birlikte, maçın İstanbul'da, oynanacağı kesinleşti. Milli Takımımız, taraftar desteğini arkasına alarak Romanya karşısında galibiyet arayacak. Peki; Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinin programı şu şekilde belirlendi:

Maç Tarihi: 26 Mart 2026

Maç Saati: 20.00

MİLLİ MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev maçın adresini İstanbul olarak belirledi:

Stadyum: Beşiktaş Park

Ay-Yıldızlılar, şu an Beşiktaş Park'ın olduğu yerde bulunan İnönü'de ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti.

FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:

Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.

Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.

Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI MUHTEMEL FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Türkiye play-off turunu geçerek Dünya Kupası bileti alması halinde D grubunda rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olacak. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar ve maçlar netleşti. İşte, olası milli maç takvimi:

12 Haziran 2026

ABD - Paraguay / 18.00 (TSİ 04.00)
Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

13 Haziran 2026

Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / 21.00 (TSİ 07.00)
BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026

ABD - Avustralya / 15.00 (TSİ 01.00)
Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)

UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / 21.00 (TSİ 07.00)
San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026

UEFA Play-Off C Galibi - ABD / 19.00 (TSİ 05.00)
Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

Paraguay - Avustralya / 19.00 (TSİ 05.00)
San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

A MİLLİ TAKIM PROGRAMI: Türkiye Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte takvim
