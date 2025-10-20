MİLLİ MAÇ PROGRAMI | Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri E Grubu fikstür

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolundaki mücadelesine devam ediyor. Türkiye, kasım ayında oynanacak karşılaşmada Bulgaristan'ı konuk edecek. Montella yönetimindeki milliler, grupta avantaj elde etmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarlar ise Türkiye - Bulgaristan maçının tarihi, saati ve yayın kanalıyla ilgili detayları araştırıyor. İşte Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki milli maç programı…