MİLLİ MAÇ PROGRAMI! Türkiye - Romanya maçı hangi tarihte? Dünya Kupası play-off turu rakibi belli oldu!

Dünya Kupası Elemelerinde Play-Off bileti alan A Milli Futbol Takımımız, kuraya 1. torbadan katılmıştı. Çekilen kura sonucu, Türkiye Play-Off Yolu'nda ilk maçını Romanya ile oynayacak. Gözler şimdi, 2026 Dünya Kupası finallerine giden yolda ilk engeli aşacak olan Milli Takımımızın maç takvimine çevrildi. Peki; Türkiye - Romanya maçı tarihi belli oldu mu? İşte, beklenen milli maç hakkında merak edilenler:
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-off turunda yarı final ve final mücadelesi verilecek. Seri başı takımlar arasında yer aldığımız için yarı finali evinde oynayacak A Milli Takım hedefini belirledi.
48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri belli oldu:
|Organizasyon Aşaması
|Tarih
|Yer
|Açılış Maçı
|11 Haziran 2026
|Estadio Azteca, Mexico City / Meksika
|Grup Aşaması
|11 Haziran - 27 Haziran 2026
|ABD, Kanada, Meksika
|
Son 32
Son 16
Çeyrek Final
Yarı Final
|
28 Haziran-3 Temmuz 2026
4-7 Temmuz 2026
9-11 Temmuz 2026
14-15 Temmuz 2026
|
ABD, Kanada, Meksika
|FİNAL MAÇI
|19 Temmuz 2026
|MetLife Stadyumu, New York/New Jersey / ABD