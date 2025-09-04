Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA! Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gürcistan-Türkiye maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 4.9.2025 17:32 Son Güncelleme: 4.9.2025 17:45

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA! Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gürcistan-Türkiye maçı canlı izle!

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşısında sahaya çıkıyor. Büyük bir heyecanla beklenen mücadelede milliler, sahadan galibiyetle ayrılmak için ter dökecek. Futbolseverler ise maçın günü, saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli heyecan yeniden başlıyor! A Milli Takım, Gürcistan ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, maç öncesinde hem karşılaşmanın detaylarını hem de canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Gürcistan-Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Milli maç detayları!

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan'a konuk olacak.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

MÜCADELEYİ İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak.

İLK 11 BELLİ OLDU!

A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu.

Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE!

TV8 yayınlarını canlı olarak izlemek isteyen kullanıcılar, kanalın resmi internet sitesi ve uydu/frekans bilgileri üzerinden yayına erişebiliyor. "TV8 canlı izle" aramaları, milli maç için hız kazandı.

İşte, maçın canlı izle linki:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

