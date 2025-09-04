MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA! Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gürcistan-Türkiye maçı canlı izle!

Milli heyecan yeniden başlıyor! A Milli Takım, Gürcistan ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, maç öncesinde hem karşılaşmanın detaylarını hem de canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Gürcistan-Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Milli maç detayları!