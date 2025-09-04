MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA! Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gürcistan-Türkiye maçı canlı izle!

Milli heyecan yeniden başlıyor! A Milli Takım, Gürcistan ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, maç öncesinde hem karşılaşmanın detaylarını hem de canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Gürcistan-Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Milli maç detayları!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bu akşam Gürcistan'a konuk olacak.
Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Takımımızın Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu.
Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan, Yunus, Arda, Kerem, Kenan.
TV8 yayınlarını canlı olarak izlemek isteyen kullanıcılar, kanalın resmi internet sitesi ve uydu/frekans bilgileri üzerinden yayına erişebiliyor. "TV8 canlı izle" aramaları, milli maç için hız kazandı.
İşte, maçın canlı izle linki:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin