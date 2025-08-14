Milli Maç Takvimi 2025: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Milli Takım maçları ne zaman? İşte Gürcistan - Türkiye maç tarihi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 2025 itibarıyla zorlu bir takvimle giriyor. Hazırlık müsabakalarıyla form grafiğini artıran milliler; Eylül ayından itibaren Gürcistan deplasmanı ile başlayan resmi eleme maratonuna dahil oluyor. Sırada iç sahada İspanya, deplasmanda Bulgaristan ve ardından yeniden iç sahada Gürcistan var. Yoğun maç takvimi, teknik ekip ve futbolcular için hem fırsatlar hem de kritik sınav niteliği taşıyor. İşte, milli maç programı: