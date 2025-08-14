Milli Maç Takvimi 2025: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Milli Takım maçları ne zaman? İşte Gürcistan - Türkiye maç tarihi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 2025 itibarıyla zorlu bir takvimle giriyor. Hazırlık müsabakalarıyla form grafiğini artıran milliler; Eylül ayından itibaren Gürcistan deplasmanı ile başlayan resmi eleme maratonuna dahil oluyor. Sırada iç sahada İspanya, deplasmanda Bulgaristan ve ardından yeniden iç sahada Gürcistan var. Yoğun maç takvimi, teknik ekip ve futbolcular için hem fırsatlar hem de kritik sınav niteliği taşıyor. İşte, milli maç programı:
Resmi olarak 4 Eylül 2025 itibarıyla başlayacak eleme süreci, Gürcistan deplasmanı ile açılacak. Bu maç, Türkiye için hem grup başlangıcının hem de deplasmanın yarattığı zorlukların ilk ayağını oluşturacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda yer alan Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Elemelere Avrupa'dan 16 takım katılacak.
4 Eylül 2025 / 19.00: Gürcistan - Türkiye (Boris Paichadze Ulusal Stadyumu)
7 Eylül 2025 / 21.45: Türkiye - İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
11 Ekim 2025 / 21.45: Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)
14 Ekim 2025 / 21.45: Türkiye - Gürcistan (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)
15 Kasım 2025 / 20.00: Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)
18 Kasım 2025 / 22.45: İspanya - Türkiye (La Cartuja Stadyumu)
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması 21 Mart - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Play-Off Turu 26-31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.
Finaller ise 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde.
A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.