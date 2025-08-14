Haberler Yaşam Haberleri Milli Maç Takvimi 2025: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Milli Takım maçları ne zaman? İşte Gürcistan - Türkiye maç tarihi
Giriş Tarihi: 14.8.2025 15:05

Milli Maç Takvimi 2025: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Milli Takım maçları ne zaman? İşte Gürcistan - Türkiye maç tarihi

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yer aldığı E Grubu’ndaki karşılaşmaların takvimi netleşti. Gürcistan deplasmanı ile başlayacak seri, kritik İspanya ve Bulgaristan maçlarıyla devam ediyor. Elemelerde önemli bir sınav verecek olan Milliler, rakiplerini sahalarında ağırlayıp zorlu deplasman serileriyle turnuva heyecanını sürdürecek. Peki; Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, milli maç takvimi:

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI YOLUNDA!

Resmi olarak 4 Eylül 2025 itibarıyla başlayacak eleme süreci, Gürcistan deplasmanı ile açılacak. Bu maç, Türkiye için hem grup başlangıcının hem de deplasmanın yarattığı zorlukların ilk ayağını oluşturacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda yer alan Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Elemelere Avrupa'dan 16 takım katılacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçına Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda çıkacak Türkiye, Gürcistan ile karşılaşacak. 4 Eylül tarihinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025

4 Eylül 2025 / 19.00: Gürcistan - Türkiye (Boris Paichadze Ulusal Stadyumu)

7 Eylül 2025 / 21.45: Türkiye - İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

11 Ekim 2025 / 21.45: Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)

14 Ekim 2025 / 21.45: Türkiye - Gürcistan (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)

15 Kasım 2025 / 20.00: Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

18 Kasım 2025 / 22.45: İspanya - Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması 21 Mart - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Play-Off Turu 26-31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

Finaller ise 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihlerinde.

FIFA DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARI

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

