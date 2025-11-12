MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025-2026: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte fikstür

Dünya Kupası yolunda kritik viraj! A Milli Takım, son maçın ardından güçlü bir dönüş için İspanya karşısına çıkıyor. Teknik ekip ve oyuncuların motivasyonu yüksek, taraftarlar heyecan içinde. Peki, İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberin devamında...