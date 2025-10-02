MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstür

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, ilk sınavında Gürcistan'ı mağlup ederken, ikinci maçta güçlü rakibi İspanya'ya kaybetti. Ay-yıldızlı ekibin üçüncü durağı ise Bulgaristan olacak. Sofya'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Peki Bulgaristan – Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylı milli maç programı.