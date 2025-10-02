MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstür

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, ilk sınavında Gürcistan'ı mağlup ederken, ikinci maçta güçlü rakibi İspanya'ya kaybetti. Ay-yıldızlı ekibin üçüncü durağı ise Bulgaristan olacak. Sofya'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Peki Bulgaristan – Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylı milli maç programı.
Bulgaristan ile Türkiye arasındaki karşılaşma, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.
Maça, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu ev sahipliği yapacak.