Giriş Tarihi: 2.10.2025 18:19 Son Güncelleme: 2.10.2025 18:20

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 3. karşılaşmasına çıkıyor. Sofya’da Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak olan millilerimizin maçı öncesi tribünlerde ve ekran başında büyük heyecan yaşanıyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi yayınlanacak? İşte detaylı milli maç takvimi ve Bulgaristan – Türkiye maçının bilgileri.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, ilk sınavında Gürcistan'ı mağlup ederken, ikinci maçta güçlü rakibi İspanya'ya kaybetti. Ay-yıldızlı ekibin üçüncü durağı ise Bulgaristan olacak. Sofya'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Peki Bulgaristan – Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylı milli maç programı.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki karşılaşma, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

Maça, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Bulgaristan Türkiye maçı TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstür
