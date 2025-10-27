Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:34

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yoluna devam ediyor. Gruptaki sıralama açısından kritik öneme sahip olan Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma ve Ay-Yıldızlılar'ın kasım ayındaki son eleme maçlarının tüm detayları TFF'nin resmi takvimi ile netleşti. İşte, milli maç takvimi 2025

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda kritik maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Gruptaki ilk dört maçını tamamlayan milliler, kasım ayında oynayacağı iki önemli karşılaşmayla eleme grubunu tamamlayacak. Bu maçlardan ilki, kendi evinde ağırlayacağı Bulgaristan olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlıların, gruptan çıkma iddialarını sürdürmesi için bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. İşte Türkiye - Bulgaristan maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve Türkiye'nin kalan tüm milli maç takvimi.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçı için geri sayım başladı.

Maç: Türkiye - Bulgaristan

Tarih: 15 Kasım 2025 Cumartesi

Saat: 20:00

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu (Bursa)

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Bulgaristan karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması beklenmektedir.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nu kasım ayında oynayacağı iki karşılaşma ile tamamlayacak. Milli Takımımızın kalan maç takvimi şu şekilde:

15 Kasım 2025 TÜRKİYE - Bulgaristan 20.00

18 Kasım 2025 İspanya - Türkiye 22.45

ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım fikstür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz