Milli maç tarihi! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Giriş Tarihi: 1.11.2025 07:02 Son Güncelleme: 1.11.2025 07:04

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda önemli bir sınav verecek. 5. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, grup aşamasında 9 puanla yoluna devam ediyor. İlk 4 maçını geride bırakan milli takımın, grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

15 KASIM

20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22:45 İspanya - Türkiye

E GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

1- İspanya | 12 puan

2- TÜRKİYE | 9 puan

3- Gürcistan | 3 puan

4- Bulgaristan | 0 puan

