Milli maç tarihi! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 5. maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. Şu ana kadar grubunda 9 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, geride kalan 4 maçın ardından sıradaki mücadeleye odaklandı. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli takımın kalan maçları...

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.