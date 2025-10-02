Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Dünya Kupası elemeleri Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 3. maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maç takvimi ile beklenen karşılaşmalar:

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolunda ilk sınavını Gürcistan karşısında, 2. sınavını İspanya karşısında verdi. Bir galibiyet bir mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar 3. sınavını Bulgaristan karşısında verecek. Sofya'da oynanacak bu önemli maç, Türkiye'nin elemelerdeki gidişatında belirleyici olacak. Futbolseverler, "Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte milli maç takvimi:

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Bulgaristan – Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Önceki maçların TV8 ekranlarında yayımlanması nedeniyle sıradaki milli maç da TV8 ekranlarında bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki diğer maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte fikstür:

04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye

07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya

11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)

14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)

15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

MÜSABAKALAR

TARİH ARALIĞI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması

21 Mart - 18 Kasım 2025

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu

26-31 Mart 2026

2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri

11 Haziran - 19 Temmuz 2026
