MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye - Bulgaristan Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası elemelerinde son 2 maç!

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda kritik maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Gruptaki ilk dört maçını tamamlayan milliler, kasım ayında oynayacağı iki önemli karşılaşmayla eleme grubunu tamamlayacak. Bu maçlardan ilki, kendi evinde ağırlayacağı Bulgaristan olacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlıların, gruptan çıkma iddialarını sürdürmesi için bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. İşte Türkiye - Bulgaristan maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve Türkiye'nin kalan tüm milli maç takvimi.